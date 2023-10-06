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ФСБ сорвала попытку украинки передать СБУ данные об электростанции в ДНР

Владислав Кустов
Анна Назайкина
11:45 06.10.2023
Старобешевская ТЭС является объектом критической инфраструктуры республики.
ФСБ сорвала попытку украинки передать СБУ данные об электростанции в ДНР
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Украинка пыталась передать СБУ данные о Старобешевской ТЭС в Донецкой Народной Республике. Об этом «Звезде» сообщили в УФСБ России по ДНР.

Российским спецслужбам удалось пресечь попытку злоумышленницы - гражданки Украины Татьяны Пухно.

С февраля по март этого года с женщиной общался сотрудник украинской спецслужбы, от которого она получила задание собрать и предоставить данные о работе электростанции. ТЭС является объектом критической инфраструктуры республики.

«Учитывая деятельное раскаяние и отсутствие действий, направленных на выполнение задания СБУ со стороны Пухно Т.В., ей объявлено официальное предостережение», - говорится в сообщении ФСБ.

Пухно предупредили, что ее действия недопустимы - они могли создать условия для совершения преступления по статье о шпионаже.

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