Российские военные врачи оказали медпомощь жителю Нагорного Карабаха
Военные врачи медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента оказали помощь жителю Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Пожилой человек обратился за помощью, подойдя к сторожевому посту. Мужчину доставили в базовый лагерь российских миротворцев, где медики оказали ему необходимую помощь. Сейчас мирный житель находится под наблюдением специалистов, сообщает Минобороны.
В ведомстве уточнили, что миротворцы продолжают выполнять задачи в Карабахе, взаимодействуют с Баку и Степанакертом для соблюдения гуманитарного права.
Российские миротворцы в Карабахе регулярно помогают больным, беременным женщинам и старикам. Наши военнослужащие круглосуточно следят за обстановкой и контролируют движение транспорта.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.