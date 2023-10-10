Российские военные врачи оказали медпомощь жителю Нагорного Карабаха

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Военные врачи медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента оказали помощь жителю Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Пожилой человек обратился за помощью, подойдя к сторожевому посту. Мужчину доставили в базовый лагерь российских миротворцев, где медики оказали ему необходимую помощь. Сейчас мирный житель находится под наблюдением специалистов, сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что миротворцы продолжают выполнять задачи в Карабахе, взаимодействуют с Баку и Степанакертом для соблюдения гуманитарного права.

Российские миротворцы в Карабахе регулярно помогают больным, беременным женщинам и старикам. Наши военнослужащие круглосуточно следят за обстановкой и контролируют движение транспорта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.