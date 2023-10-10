Экипажи Ми-35М подошли к опорнику боевиков на скорости 200 км/ч и уничтожили его

После удара по цели экипажи Ми-35М выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт украинских боевиков на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Кадры боевой работы российских летчиков опубликовало МО РФ.

Экипажи Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) подошли к цели на скорости более 200 км/ч и на высоте менее 20 м над землей. Чтобы уничтожить живую силу противника и нанести удар по его опорному пункту, летчики применили неуправляемые 80-мм авиационные ракеты С-8.

После этого экипажи вертолетов выполнили противоогневой маневр с отстрелом специальных тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского самолета российскими истребителями Су-35С. Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.