Экипажи Ми-35М подошли к опорнику боевиков на скорости 200 км/ч и уничтожили его
Вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт украинских боевиков на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Кадры боевой работы российских летчиков опубликовало МО РФ.
Экипажи Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) подошли к цели на скорости более 200 км/ч и на высоте менее 20 м над землей. Чтобы уничтожить живую силу противника и нанести удар по его опорному пункту, летчики применили неуправляемые 80-мм авиационные ракеты С-8.
После этого экипажи вертолетов выполнили противоогневой маневр с отстрелом специальных тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования.
Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского самолета российскими истребителями Су-35С. Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.