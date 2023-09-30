Российские Су-35С уничтожили украинский самолет в зоне СВО

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Истребители Су-35С ВКС России совершили боевые вылеты в зоне СВО и уничтожили украинский самолет. Минобороны РФ опубликовало кадры их работы.

Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

Полеты российских истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее МО РФ показали кадры учения российских истребителей под Астраханью. В рамках заданий экипажи самолетов поразили мишени на скорости 800 км/ч.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.