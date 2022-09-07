Еврокомиссия предложила ЕС установить предельную цену российского газа

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Еврокомиссия предложит ЕС несколько мер по преодолению энергетического кризиса, в числе которых введение предельной цены на российский газ. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Так, в Еврокомиссии считают, что необходимо ввести потолок цен на российский газ, так как цены на голубое топливо стали «астрономическими». Рассматривается также введение ограничений цены на весь импортный газ, однако в Европе опасаются, что в таких условиях продавцы перенаправят энергоносители на другие рынки.

Помимо этого, ЕК предложила сократить потребление электричества в пиковые часы и установить лимит на доходы для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы. Такие «неожиданные прибыли» хотят направить на помощь национальным экономиками для поддержки потребителей и бизнеса, уточняет РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и дальше выполнять свои контрактные обязательства, однако не будет делать ничего, что ей навязывает Запад. В частности, страна не собирается поставлять энергоресурсы Европе себе в убыток, отметил российский лидер.