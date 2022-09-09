Найти и уничтожить подлодку «противника»: на Севморпути прошло противолодочное учение СФ

Особенностью учения стало применение противолодочной авиации с палубы большого противолодочного корабля, взаимодействуя при этом с корабельными противолодочными комплексами в арктических широтах.

© Видео: Пресс-служба Северного флота © Фото: Пресс-служба Северного флота

Корабли арктической группировки Северного флота, которая действует под руководством заместителя командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева в восточных районах Карского моря, провела комплексное учение по противолодочной обороне в районах, близких к трассе Северного морского пути. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Экипажу большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» необходимо было найти подводные лодки условного противника, а также отработать приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами. Моряки успешно справились с поставленными задачами.

Особенностью учения стало применение противолодочной авиации с палубы большого противолодочного корабля, взаимодействуя при этом с корабельными противолодочными комплексами в арктических широтах. В ходе учения экипаж противолодочного вертолета Ка-27 занимался поиском подводных объектов, осуществляя постановку гидроакустических буев, а также используя опускаемую гидроакустическую станцию.

Завершающий этап учения включал в себя выполнение экипажем большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» практических стрельб реактивными бомбометными установками, а также отработку применения торпедного и ракето-торпедного вооружения по имитированной подводной цели электронными пусками.

Накануне корабли и суда арктической группировки Северного флота провели комплексное учение по противовоздушной обороне с боевой стрельбой в акватории Карского моря в районах, близких к трассе Северного морского пути. После проведения практических зенитных стрельб корабли вступили в морской бой с условной группировкой надводных сил противника и нанесли ей поражение артиллерийским огнем.

Материал подготовили: Максим Крюков, Николай Баранов.