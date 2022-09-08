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С разных направлений: группировка СФ отразила нападение «противника» на Севморпути

09:05 08.09.2022
После проведения практических зенитных стрельб корабли вступили в морской бой с условной группировкой надводных сил противника и нанесли ей поражение артиллерийским огнем.
© Видео: Пресс-служба Северного флота © Фото: Пресс-служба Северного флота
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Корабли и суда арктической группировки Северного флота, действующая под руководством заместителя командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева, провела комплексное учение по противовоздушной обороне с боевой стрельбой в акватории Карского моря в районах, близких к трассе Северного морского пути. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Экипажам большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» необходимо было отразить нападение условного противника с различных высот и направлений, используя зенитные ракетные комплексы «Кинжал», артиллерийские установки АК-100 и АК-725, а также скорострельную малокалиберную зенитную артиллерию - комплексы АК-630.

В целях противодействия высокоточному оружию «врага» экипажи отработали постановку пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также выполнили постановку аэрозольной защиты отряда кораблей и судов обеспечения.

В ход учения вмешались сложные погодные условия, которые сопровождались сильным порывистым ветром. После проведения практических зенитных стрельб корабли вступили в морской бой с условной группировкой надводных сил противника и нанесли ей поражение артиллерийским огнем.

Ранее в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ), которые несут круглосуточное боевое дежурство на острове Матуа, впервые выполнили ракетную стрельбу по морской цели. По замыслу учения, корабль «противника» предпринял попытку захода в территориальные воды Российской Федерации для высадки десанта на одном из островов Курильской гряды. «Враг» своевременно был обнаружен радиотехническими средствами и взят на сопровождение.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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