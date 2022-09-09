В регионах России началось трехдневное голосование на выборах

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В российских регионах открылись избирательные участки на выборах глав субъектов. С восьми часов утра они работают в Рязанской, Владимирской, Тамбовской, Новгородской, Ярославской, Саратовской и Псковской областях, а также в Удмуртии и Карелии.

Кроме того, в Курске выберут мэра города, а в Москве - муниципальных депутатов. Выборы в региональные парламенты проходят в Псковской, Саратовской, Ярославской областях, Краснодарском крае и Адыгее.

Голосование продлится с 9 по 11 сентября. В Москве отдать свой голос можно через портал mos.ru.

Напомним, недавно глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что Запад распространяет фейки о выборах в России.