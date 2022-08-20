Пискарев: Запад распространяет фейки о выборах в РФ, чтобы посеять недоверие в Донбассе

В Госдуме РФ заявили, что Запад пытается привить ЛДНР недоверие к российским властям.

© Фото: Нина Зотина РИА Новости

Западные страны пытаются убедить население народных республик Донбасса в том, что российским властям нельзя доверять. Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

В том числе этой цели служат действия по распространению ложной информации о фальсификации прошлогодних выборов в России. Депутат отметил, что подобные фейки - детище пропаганды, которая готовится Агентством Соединенных Штатов по глобальным медиа совместно с рядом нежелательных НПО и СМИ-иноагентов.

«Все случаи подобных действий нами фиксируются», - заверил Пискарев в посте в своем Telegram-канале.

Ранее Комиссия зафиксировала массовое распространение идущего из Прибалтики фейка о будто бы произошедшем в 2021 году вбросе дополнительных голосов на выборах в Государственную Думу РФ. О зарубежной кампании по дискредитации российских выборов до этого сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова.