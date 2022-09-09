Газопровод загорелся на озере в американском штате Луизиана

По предварительным данным, воспламенение произошло после повреждения баржей, проходившей по озеру.

© Видео: anjn, Twitter © Фото: anjn, Twitter

В четверг в американском штате Луизиана произошел прорыв подводного газопровода, который проходит через озеро Лери. На месте происшествия вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает телестанция WGNO.

По предварительным данным, воспламенение произошло после повреждения газопровода баржей, проходившей по озеру. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Напомним, что на днях в Канаде взорвался нефтеперерабатывающий завод. Происшествие случилось в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

В результате пострадали восемь человек пострадали.