В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Газопровод загорелся на озере в американском штате Луизиана

Сергей Лебедев
08:24 09.09.2022
По предварительным данным, воспламенение произошло после повреждения баржей, проходившей по озеру.
© Видео: anjn, Twitter © Фото: anjn, Twitter
Читайте нас на:

В четверг в американском штате Луизиана произошел прорыв подводного газопровода, который проходит через озеро Лери. На месте происшествия вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает телестанция WGNO.

По предварительным данным, воспламенение произошло после повреждения газопровода баржей, проходившей по озеру. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Напомним, что на днях в Канаде взорвался нефтеперерабатывающий завод. Происшествие случилось в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

В результате пострадали восемь человек пострадали.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:59 В стране и мире
Новый закон КНДР о ядерном оружии предусматривает автоматический удар в случае нападения
05:06 В стране и мире
Видео
«Танк прямой наводкой бил по мемориалу»: ополченец рассказал о боях за Саур-Могилу в 2014 году
05:06 В стране и мире
Видео
«Танк прямой наводкой бил по мемориалу»: ополченец рассказал о боях за Саур-Могилу в 2014 году
03:20 В стране и мире
В США рассказали, как следят за поставленным на Украину оружием
20:48 В стране и мире
Прощание и новый монарх: раскрыт план британского правительства после смерти Елизаветы II
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.