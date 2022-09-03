CBC: нефтеперерабатывающий завод взорвался в Канаде

Официальные лица уже пообещали помощь и поддержку пострадавшим и их семьям, а также расследование случившегося.

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В Канаде восемь человек пострадали, среди которых один имеет серьезное ранение, в результате взрыва. Отмечается, что он произошел на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Взрыв произошел около 16 часов по местному времени. Пострадавшие были госпитализированы. Приводится информация, что пожар, к которому привел взрыв, был локализован. Информацию сообщает канадский телеканал CBC.

«Мы продолжим делать все возможное для поддержания раненых и их семей в течение этого времени. Власти осведомлены о произошедшем и мы продолжим сотрудничество для расследования случившегося», - цитирует телеканал заявление организации.

Ранее в августе на горящей нефтебазе в кубинской провинции Матансас взорвался один из топливных резервуаров. По данным местных СМИ, огнем были уничтожены два из восьми резервуаров хранилища.