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В Японии заявили, что новый закон КНДР о ядерном оружии является угрозой миру

Максим Крюков
07:47 09.09.2022
По словам генсека японского кабмина, страна продолжит взаимодействие с мировым сообществом для полной денуклеаризации Северной Кореи.
В Японии заявили, что новый закон КНДР о ядерном оружии является угрозой миру
© Фото: Winfried Rothermel, Wikimedia
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Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно прокомментировал принятие Северной Кореей нового закона об использовании ядерного оружия, отметив, что развитие ядерной программы КНДР является угрозой миру.

«Развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи является угрозой миру и безопасности Японии и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо», - приводят его слова РИА Новости.

Генсек отметил, что Япония продолжит предпринимать всевозможные усилия по сбору и анализу соответствующих сведений, проведению разведдеятельности, а также намерена тесно взаимодействовать, в частности, с Соединенными Штатами и Южной Кореей для полной денуклеаризации КНДР.

Напомним, новый закон КНДР о ядерном оружии предусматривает автоматический удар в случае нападения на стратегические объекты страны и на ее лидера. В новом проекте прописаны порядок управления ядерным оружием Северной Кореи, задачи и принципы его использования, а также условия, при которых вооружение может быть применено.

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