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Новый закон КНДР о ядерном оружии предусматривает автоматический удар в случае нападения

Максим Крюков
06:59 09.09.2022
Автоматический ядерный удар будет активизирован и в случае нападения на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Новый закон КНДР о ядерном оружии предусматривает автоматический удар в случае нападения
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press
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КНДР сможет наносить автоматический ядерный удар по противнику в случае атаки по стратегическим объектам страны. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на принятый в Северной Корее закон.

«Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану», - пишет издание.

Также сообщается, что автоматический ядерный удар будет активизирован и в случае нападения на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По данным агентства, в новом проекте прописаны порядок управления ядерным оружием страны, задачи и принципы его использования, а также условия, при которых вооружение может быть применено.

Сегодня стало известно, что КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Единоличным правом применения ядерного оружия обладает северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия и продолжит укреплять свою боеготовность в этой сфере.

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