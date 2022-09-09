Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем основания КНДР

Он пожелал северокорейскому лидеру крепкого здоровья и успехов.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе КНДР Ким Чен Ыну по случаю 74-й годовщины образования республики. Он пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны - мира и процветания, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Отношения между РФ и КНДР традиционно носят дружественный, добрососедский характер. Нашими странами накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах», — приводит ЦТАК слова российского лидера.

Владимир Путин выразил уверенность, что будет обеспечено дальнейшее развитие конструктивных двусторонних связей.

Напомним, что накануне власти КНДР приняли закон, закрепляющий за официальным Пхеньяном право превентивного ядерного удара по противнику, если угроза для страны неизбежна. Ким Чен Ын также исключил любые варианты денуклеаризации страны.