В стране и мире Sabah: Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа Максим Крюков Обозреватель издания обратил внимание на то, что государства европейского блока не способны решить вопрос с поставками голубого топлива. © Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Страны Европейского союза находятся на пути к капитуляции перед Россией из-за газового вопроса. Об этом пишет турецкая газета Sabah. Обозреватель издания обратил внимание на то, что государства европейского блока не способны решить вопрос с поставками голубого топлива. «Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение будет означать ниспровержение западной системы», - сказано в материале. По мнению автора, «с любой точки зрения мир ждут очень странные дни». «Оказалось, что Европе больше нужен российский газ, чем России европейские деньги», - отметил журналист. Накануне еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Европа в этом году может столкнуться с «одной из худших в истории» зим. Он предположил, что некоторым странам придется прибегнуть к нормированию потребления газа. По его словам, все зависит от дальнейших взаимоотношений с Россией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика