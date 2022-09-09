Sabah: Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа
Страны Европейского союза находятся на пути к капитуляции перед Россией из-за газового вопроса. Об этом пишет турецкая газета Sabah.
Обозреватель издания обратил внимание на то, что государства европейского блока не способны решить вопрос с поставками голубого топлива.
«Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение будет означать ниспровержение западной системы», - сказано в материале.
По мнению автора, «с любой точки зрения мир ждут очень странные дни».
«Оказалось, что Европе больше нужен российский газ, чем России европейские деньги», - отметил журналист.
Накануне еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Европа в этом году может столкнуться с «одной из худших в истории» зим. Он предположил, что некоторым странам придется прибегнуть к нормированию потребления газа. По его словам, все зависит от дальнейших взаимоотношений с Россией.