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Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР мобилизовать силы ядерного сдерживания

Виктория Ивашечкина
06:56 28.07.2022
По словам политика, Южная Корея ошибается в том случае, если считает возможным «превентивный удар» по северокорейской территории.
Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР мобилизовать силы ядерного сдерживания
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал, что Северная Корея готова в любой момент быстро и точно мобилизовать собственные «силы сдерживания ядерной войны». Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ. 

«Сейчас наши вооруженные силы готовы реагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности», - отметил политик на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне.

Также, по его словам, Сеул ошибается, если считает возможным «превентивный удар» по КНДР и нейтрализацию хотя бы части ее военного потенциала.

Ранее в Сеуле заявили, что КНДР готовы к проведению ядерных испытаний. По словам министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чина, испытания зависит лишь от политического решения Пхеньяна.

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