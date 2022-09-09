ВКС РФ уничтожили в Сирии главаря запрещенной в России террористической организации

Уничтоженный лидер боевиков был причастен к организации атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры в Сирии.

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В Сирии в результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожен главарь запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» Сирожиддин Мухтаров. Подробности спецоперации рассказал заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования "Катиба Таухид валь-Джихад"* Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной "Абу Салох"), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», - отметил Егоров.

С его слов, вместе с Мухтаровым уничтожены более 20 высокопоставленных членов другой запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, которые отвечали за подготовку диверсантов из числа боевиков.

Ранее стало известно, что ВКС России уничтожили лагерь боевиков, причастных к обстрелам в провинции Идлиб. Были ликвидированы узел связи, штаб боевиков и склад оружия.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» - террористическая организация, запрещенная в РФ

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ