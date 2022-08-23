ВКС России уничтожили лагерь боевиков «Джебхат ан-Нусра»*, причастных к обстрелам в Идлибе

Были ликвидированы узел связи, штаб боевиков и склад оружия.

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Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) уничтожили лагерь боевиков «Джебхат ан-Нусра»*, причастных к обстрелам провинции Идлиб. Были ликвидированы узел связи, штаб боевиков и склад оружия. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«ВКС России уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к обстрелам населенных пунктов в районах Хан-шейхун и Серакаб провинции Идлиб», - сказал Егоров в ходе брифинга.

В начале августа ВКС РФ ликвидировали террористов, базировавшихся на контролируемой США зоне Эт-Танф в Сирии. Как уточнили в Минобороны России, обнаружение группы террористов, скрывавшихся в оборудованных укрытиях пустыни Белая, произошло при проведении воздушного патрулирования.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ