Укротить огонь: новые кадры из Донецка, где под обстрел ВСУ попала больница Калинина

В здание медучреждение попал осколок или боеприпас, считают сотрудники.

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В больницу имени Калинина мог попасть боеприпас или осколок снаряда, поэтому началось возгорание, предполагают сотрудники медучреждения. К настоящему моменту огонь уже удалось потушить, передает с места корреспондент «Звезды».

«Украинские вооруженные формирования ударили еще по одному центральному району города. Снаряды попали в кровлю больницы имени Калинина. Оперативные службы очень быстро прибыли на место и возгорание уже удалось потушить», - рассказал он.

По словам заместителя главного врача Донецкого клинического территориального медицинского объединения Ивана Плахотникова, вероятнее всего, в больницу попал осколок или боеприпас.

«В поликлинике была дежурная, в поликлинике не находились ни пациенты, ни сотрудники больницы. К счастью, никто не пострадал», - отметил собеседник телеканала.

Кадры с горящей больницей ранее появились в Telegram-канале музыканта Петра Лундстрема. По его словам, экстренные службы выполняли работу по тушению возгорания, несмотря на продолжающиеся обстрелы.