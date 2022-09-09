Армия Под прикрытием Ка-52: кадры авиапереброски техники и личного состава в Харьковскую область Анна Касаткина Задачу по переброске сил и средств в зоне спецоперации выполнили транспортные вертолеты Ми-26. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры переброски вооружения, военной техники и личного состава в зоне проведения специальной операции. Задачу выполняют транспортные вертолеты Ми-26. «Экипажи крупнейших в мире массовых грузовых вертолетов выполнили переброску в Харьковскую область специальную инженерную технику, бронированных ремонтно-эвакуационных машин и боевых машин пехоты соединений и воинских частей ВС РФ», - рассказали в Минобороны России. Прикрытие при переброске сил и средств обеспечивали ударные вертолеты Ка-52, уточнили в оборонном ведомстве. Ранее Минобороны показали видео с наземной переброской войск на Харьковское направление. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика