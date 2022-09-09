В МЧС показали, как тушат мощный пожар в уфимском ТЦ

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Площадь пожара в торговом центре в Уфе, по предварительным данным, составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Предварительно площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю», - говорится в сообщении.

Уточняется также, что для тушения используются автоматические коленчатые подъемники.

В ликвидации пожара участвуют 78 человек и 18 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.