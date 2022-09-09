В МЧС показали, как тушат мощный пожар в уфимском ТЦ
Для тушения пожара используют автоматические коленчатые подъемники.
© Видео: МЧС России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Площадь пожара в торговом центре в Уфе, по предварительным данным, составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
«Предварительно площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю», - говорится в сообщении.
Уточняется также, что для тушения используются автоматические коленчатые подъемники.
В ликвидации пожара участвуют 78 человек и 18 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.