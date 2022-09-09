В стране и мире Небо в огне: кадры сильного пожара в торговом центре в Уфе Анна Касаткина О пострадавших в результате пожара не сообщается. © Видео: volga.vision ВКонтакте © Фото: volga.vision ВКонтакте Читайте нас на: В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий». В тушении пожара задействованы 18 единиц техники и 54 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкортостану. По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 21.36 (19.36 мск). «Поступило сообщение о пожаре в ТРЦ "Меркурий" в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа. На месте силы и средства МЧС: 18 единиц техники, 54 человека», - говорится в сообщении МЧС. О пострадавших в результате пожара не сообщается. Ранее в городе Волжский Волгоградской области загорелся рынок. С него огонь перекинулся на жилой дом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика