«Признания не будет»: Вучич обозначил позицию по Косово на встрече с представителями ЕС
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не собирается признавать независимость Косова. Такое заявление он сделал в посте в Instagram* о встрече с представителями стран Евросоюза.
«Разговор о будущем Сербии и никакого признания Косова не будет», - написал сербский лидер.
Вучич проводит встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, а также представителями Франции и Германии.
По словам президента Сербии, страна готова идти на компромиссные решения, но только в соответствии с собственной Конституцией и резолюции 1244 СБ ООН.
Ранее Вучич заявил, что косовские албанцы при поддержке Запада тайком пытаются оккупировать север Косово и Метохии, и обвинил их в нарушении Брюссельских соглашений.
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