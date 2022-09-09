«Признания не будет»: Вучич обозначил позицию по Косово на встрече с представителями ЕС

Сербский лидер проводит встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, а также представителями Франции и Германии.

© Фото: IMAGO, Christian Spicker, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не собирается признавать независимость Косова. Такое заявление он сделал в посте в Instagram* о встрече с представителями стран Евросоюза.

«Разговор о будущем Сербии и никакого признания Косова не будет», - написал сербский лидер.

Вучич проводит встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, а также представителями Франции и Германии.

По словам президента Сербии, страна готова идти на компромиссные решения, но только в соответствии с собственной Конституцией и резолюции 1244 СБ ООН.

Ранее Вучич заявил, что косовские албанцы при поддержке Запада тайком пытаются оккупировать север Косово и Метохии, и обвинил их в нарушении Брюссельских соглашений.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc., которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории РФ.