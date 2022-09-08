Вучич обвинил косовских албанцев в попытке тайком оккупировать север края

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Косовские албанцы при поддержке Запада пытаются тайком оккупировать север Косово и Метохии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По словам сербского лидера, из края приходят «плохие новости».

«Албанцы пытаются тайком и при поддержке крупнейших европейских сил и "Квинты" (США, Великобритании, Франции, Германии и Италии. - Прим. ред.) занять и оккупировать север края», - цитирует его ТАСС.

Вучич указал на заявление главы МВД Косово о контроле над озером Газиводе и отметил, что это новое нарушение Брюссельских соглашений.

«По договору полиция может въезжать на север Косово лишь с одобрения сербов, но их это не волнует. Я прошу всех в Брюсселе: повлияйте на этих людей», - добавил президент.

Ранее Сербия и частично признанная Республика Косово при поддержке Евросоюза достигли договоренности по въездным документам. Косово согласилось не вводить документы на въезд и на выезд для держателей сербских ID-карт с 1 сентября, как планировалось ранее, в обмен на отмену въездных документов для держателей косовских ID-карт Сербией.