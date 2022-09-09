Еврокомиссия рекомендовала отказывать россиянам в многократных визах

Российские граждане в долгосрочной перспективе могут более не соответствовать условиям для въезда в Евросоюз, заявили в ЕК.

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Еврокомиссия порекомендовала странам Евросоюза отказывать россиянам в многократных визах с длительным сроком действия. Об этом говорится в заявлении ЕК 9 сентября.

«Государствам-членам ЕС следует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия», - заявили в Еврокомиссии.

Как разъясняется в сообщении, решение связано с тем, что российские граждане в долгосрочной перспективе могут более не соответствовать условиям для въезда в Евросоюз, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события. Европейским странам следует отдавать предпочтение однократным визам и визам с более коротким сроком действия, заявили в ЕК.

Помимо этого, Еврокомиссия посоветовала проверять граждан России на предмет «угрозы безопасности» для ЕС. В связи с этим могут запрашиваться дополнительные документы помимо стандартного списка, уточняется в заявлении.

Ранее в этот день Совет ЕС окончательно утвердил решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме, оно вступает в силу 12 сентября. Согласно новым правилам, визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро, некоторым категориям россиян придется подавать дополнительные документы на визу, время оформления виз будет увеличено.