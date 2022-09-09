В ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ

© Фото: Газпром

Главам энергетических ведомств Евросоюза не удалось согласовать предельные цены на газ из России, они поручили ЕК изучить возможность введения потолка на все виды голубого топлива, включая СПГ. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов», - сказала Симсон.

В среду, 7 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила Евросоюзу комплекс мер для борьбы с последствиями энергетического кризиса. Так, ЕС было предложено установить «потолок» цен на газ из России.

«Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения на следующей неделе», - добавила она.

Ранее газета Financial Times писала о том, что ряд стран Европейского союза не согласны с введением «потолка» цен на российские энергоносители. По данным издания, среди стран, возражающих против такой меры, - Италия, Польша и Греция.

Сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, если страны Запада решатся на такую меру, как «потолок» цен, их может ожидать «скользкий пол».