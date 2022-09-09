В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ

Анна Назайкина
18:33 09.09.2022
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ЕС «скользкий пол» в случае введения «потолка» цен.
В ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ
© Фото: Газпром
Читайте нас на:

Главам энергетических ведомств Евросоюза не удалось согласовать предельные цены на газ из России, они поручили ЕК изучить возможность введения потолка на все виды голубого топлива, включая СПГ. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов», - сказала Симсон.

В среду, 7 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила Евросоюзу комплекс мер для борьбы с последствиями энергетического кризиса. Так, ЕС было предложено установить «потолок» цен на газ из России. 

«Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения на следующей неделе», - добавила она.

Ранее газета Financial Times писала о том, что ряд стран Европейского союза не согласны с введением «потолка» цен на российские энергоносители. По данным издания, среди стран, возражающих против такой меры, - Италия, Польша и Греция.

Сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, если страны Запада решатся на такую меру, как «потолок» цен, их может ожидать «скользкий пол».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:50 В стране и мире
Еврокомиссия рекомендовала отказывать россиянам в многократных визах
17:52 В стране и мире
Видео
Момент одного из прилетов ВСУ в Донецке сняли на видео
16:06 Армия
Видео
Путин предложил рассмотреть обеспечение жильем военнослужащих на совещании с членами Совбеза
16:05 Армия
Видео
Минобороны России показало видео с переброской войск на Харьковское направление
15:11 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о неудачных попытках атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.