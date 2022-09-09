Захарова пообещала ЕС «скользкий пол» из-за введения «потолка» цен на газ из России
Ранее утверждалось, что как минимум десять стран - участниц Евросоюза не согласны с идеей устанавливать предел цен на российское голубое топливо.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила страны Европейского союза о последствиях установления предельных цен на российский газ.
По словам дипломата, введение «потолка» обернется «скользким полом» для западных стран.
«Коллективный Запад не понимает: введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у него под ногами скользкого пола», - написала она в своем Telegram-канале.
Ранее газета Financial Times писала, что как минимум десять стран - участниц ЕС считают плохой идеей устанавливать предел цен на российское голубое топливо. В числе тех, кто выступает против данной меры, - Италия, Польша и Греция.