В стране и мире Захарова пообещала ЕС «скользкий пол» из-за введения «потолка» цен на газ из России Анна Назайкина Ранее утверждалось, что как минимум десять стран - участниц Евросоюза не согласны с идеей устанавливать предел цен на российское голубое топливо. © Фото: Газпром Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила страны Европейского союза о последствиях установления предельных цен на российский газ. По словам дипломата, введение «потолка» обернется «скользким полом» для западных стран. «Коллективный Запад не понимает: введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у него под ногами скользкого пола», - написала она в своем Telegram-канале. Ранее газета Financial Times писала, что как минимум десять стран - участниц ЕС считают плохой идеей устанавливать предел цен на российское голубое топливо. В числе тех, кто выступает против данной меры, - Италия, Польша и Греция. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика