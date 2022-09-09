МО РФ: учения «Восток-2022» повысили совместимость сил России, союзников и дружественных стран

Заместитель министра обороны отметил, что состоявшиеся учения внесли весомый вклад в военную безопасность в Восточно-Азиатском регионе. К тому же они способствуют укреплению боевого содружества между военнослужащими участвовавших в нем стран.

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В Минобороны России заявили, что учения «Восток-2022» повысили совместимость сил России, союзников и дружественных стран. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«Стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022" носило сугубо оборонительный характер и было направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях. Оно продемонстрировало возросшую выучку войск и повысило оперативную совместимость органов военного управления Вооруженных сил Российской Федерации, союзников и дружественных государств из Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», - подчеркнул Фомин.

Заместитель министра обороны отметил, что состоявшиеся учения внесли весомый вклад в военную безопасность в Восточно-Азиатском регионе. К тому же они способствуют укреплению боевого содружества между военнослужащими участвовавших в нем стран.

Александр Фомин добавил, что все цели и задачи учений были выполнены в полном объеме.

Также замминистра обороны сказал, что учения «Восток-2022» посетили наблюдатели из 31 страны.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов