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В Минобороны России заявили, что учения «Восток-2022» посетили наблюдатели из 31 страны

18:02 09.09.2022
Учения «Восток-2022» длились с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. В их ходе на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей отрабатывались оборонительные и наступательные действия. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Минобороны России заявили, что стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» посетили наблюдатели из 31 страны. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин. 

«За активной фазой учения наблюдали военные делегации высокого уровня из Армении, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Киргизии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана, а также военные атташе, аккредитованные в Российской Федерации, и наблюдатели из 31 страны», - заметил Фомин.

Напомним, учения «Восток-2022» длились с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. В их ходе на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей отрабатывались оборонительные и наступательные действия. 

Также в МО РФ заявили, что Вооруженные силы России отработали на учениях «Восток-2022» отражение агрессии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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