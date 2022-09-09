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Момент одного из прилетов ВСУ в Донецке сняли на видео

Анна Назайкина
17:52 09.09.2022
В начале ролика видно, что на улице лежит раненый человек - судя по кадрам, ему раздробило ногу.
© Видео: itsdonetsk, Telegram © Фото: itsdonetsk, Telegram
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Момент одного из прилетов ВСУ в Донецке сняли на видео. По данным Штаба теробороны Донецкой Народной Республики, два человека погибли и пятеро пострадали в результате действий украинских националистов.

Кадры опубликовал житель города. В начале ролика видно, что на улице лежит раненый человек - судя по кадрам, ему раздробило ногу. Сотрудник экстренных служб куда-то звонит и сообщает о пострадавшем, кто-то кричит. Затем слышится звук прилета и команда «Ложись!».

В Ворошиловском районе погибших и раненых продолжают забирать после обстрела украинскими боевиками. Повсюду кровь, развороченные магазины и автомобили.

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