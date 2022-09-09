В начале ролика видно, что на улице лежит раненый человек - судя по кадрам, ему раздробило ногу.

© Видео: itsdonetsk, Telegram © Фото: itsdonetsk, Telegram

Момент одного из прилетов ВСУ в Донецке сняли на видео. По данным Штаба теробороны Донецкой Народной Республики, два человека погибли и пятеро пострадали в результате действий украинских националистов.

Кадры опубликовал житель города. В начале ролика видно, что на улице лежит раненый человек - судя по кадрам, ему раздробило ногу. Сотрудник экстренных служб куда-то звонит и сообщает о пострадавшем, кто-то кричит. Затем слышится звук прилета и команда «Ложись!».

В Ворошиловском районе погибших и раненых продолжают забирать после обстрела украинскими боевиками. Повсюду кровь, развороченные магазины и автомобили.