Киевский режим - безумен: что увидели иностранные журналисты в Донецке

В разговоре с представителями иностранных СМИ глава ДНР Денис Пушилин затронул тему частых и интенсивных ударов ВСУ по территории республики и отдельно - обстрелы по Запорожской АЭС.

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Английская, итальянская, испанская речь - к торговому центру в Донецке приехали более трех десятков иностранных журналистов из 11 стран. Около недели назад он был уничтожен украинской артиллерией.

Работники СМИ решили своими глазами увидеть последствия ударов ВСУ по торговому комплексу снарядами натовского калибра - 155 миллиметров. Вместе с коллегами собирает материал и журналист из Италии Андреа Торресани. Он сразу отметил, что вблизи только гражданская инфраструктура.

«Эта атака очень серьезная. Я вижу, что это - не военный объект, а обыкновенный торговый центр. Я осуждаю это. Вижу, что здесь страдают люди. Я приехал из Италии, чтобы поговорить с ними о том, что здесь происходит. И очень важно, что здесь работают совместно российские, датские, британские и итальянские журналисты», - рассказал репортер итальянской газеты Corriere della Sera Андреа Торресани.

Тогда здание моментально было охвачено огнем и полыхало на площади свыше пяти тысяч квадратных метров. Лишь чудом обошлось без жертв.

«Сюда прилетали не ракеты, но снаряды 155-ые. Скорее всего, фугасного типа. Били целенаправленно по данному объекту. Все три снаряда точно попали в данный магазин. Он большой по площади. Сюда, в три точки. Пожар возник в разных локациях, быстро распространился и его тяжело было потушить», - отметил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Глава Донецкой республики Денис Пушилин также пообщался с иностранными репортерами. Он указал им на частые и интенсивные удары ВСУ по территории республики и отдельно осветил тему обстрелов по Запорожской АЭС. Пушилин подчеркнул, что Киев может пойти на все, лишь бы не допустить запланированного визита на объект специалистов МАГАТЭ.

«Нужно осознавать, чем руководствуется Зеленский и его команда. Ради пиара, чтобы Украина могла выставить себя жертвой, они готовы пойти на все. И что более чудовищно - обстреливая ЗАЭС, они хотят помешать визиту МАГАТЭ, чтобы они смогли остановить то, что сейчас происходит», - сказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Подробнее о завершающейся подготовке трибунала над иностранными наемниками и украинскими боевиками, приехавшими воевать в Донбасс, о том, как происходит восстановление Донецкой республики и ее подготовке к новому учебному году - в материале Андрея Лазарева.