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Уничтожение минных полей ВСУ у аэропорта Мариуполя сняли от лица сапера

Анна Назайкина
16:52 09.09.2022
Специалисты очистили местность от взрывоопасных предметов для того, чтобы впоследствии люди смогли засеять поле зерном.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Рядом с аэропортом Мариуполя специалисты Международного противоминного центра ВС РФ уничтожают минные поля ВСУ, взрывоопасные вещества были установлены прямо на сельхозугодьях. Кадры работы саперов оказались в распоряжении «Звезды».

Командир группы с позывным Днестр рассказал, что группе была поставлена задача по сплошной очистке местности. В ходе поиска было обнаружено два минных поля. На одном нашли 40 мин, на другом - 265.

«Мины ТМ-62М - противотанковые. Группой было проверено минное поле... после чего приняли решение уничтожить его накладными зарядами, не снимая, не трогая мины в связи с тем, что они могут быть установлены на неизвлекаемость», - сказал он.

Военнослужащий ВС РФ объяснил, что под низом мины могут находиться мина-ловушка или растяжки. Также могут быть установлены СВУ внутри мины.

Данная территория принадлежит сельхозугодьям. Саперы очистили местность от взрывоопасных предметов для того, чтобы впоследствии люди смогли засеять поле зерном.

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