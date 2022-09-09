Уничтожение минных полей ВСУ у аэропорта Мариуполя сняли от лица сапера

Специалисты очистили местность от взрывоопасных предметов для того, чтобы впоследствии люди смогли засеять поле зерном.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Рядом с аэропортом Мариуполя специалисты Международного противоминного центра ВС РФ уничтожают минные поля ВСУ, взрывоопасные вещества были установлены прямо на сельхозугодьях. Кадры работы саперов оказались в распоряжении «Звезды».

Командир группы с позывным Днестр рассказал, что группе была поставлена задача по сплошной очистке местности. В ходе поиска было обнаружено два минных поля. На одном нашли 40 мин, на другом - 265.

«Мины ТМ-62М - противотанковые. Группой было проверено минное поле... после чего приняли решение уничтожить его накладными зарядами, не снимая, не трогая мины в связи с тем, что они могут быть установлены на неизвлекаемость», - сказал он.

Военнослужащий ВС РФ объяснил, что под низом мины могут находиться мина-ловушка или растяжки. Также могут быть установлены СВУ внутри мины.

Данная территория принадлежит сельхозугодьям. Саперы очистили местность от взрывоопасных предметов для того, чтобы впоследствии люди смогли засеять поле зерном.