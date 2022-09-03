Уничтожая на месте: как саперы очищают зону СВО от боеприпасов ВСУ

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На улицах вновь гремят взрывы, но это не очередной удар по поселку украинских артиллеристов. Так саперы Западного военного округа проводят разминирование. Осторожно, шаг за шагом, саперы идут соблюдая безопасную дистанцию. Высокая трава осложняет задачу. В ней могут прятаться, например, запрещенные противопехотные мины, известные как «лепестки».

«Со стороны противника прилетали запрещенные кассетные мины, ПФМ 1 в том числе. Очень много "лепестков". Что-то самоликвидировалось, что-то нет. Большая часть без самоликвидации», - указал командир инженерно -саперной роты Никита.

Следом за саперами идет боевая машина с аппаратурой, подавляющей сигналы радиоуправляемых фугасов. Кроме того, БТР прикроет в случае внезапной атаки ДРГ противника. С этой же целью группу сопровождают стрелки. В случае подрыва от осколков защитит специальный костюм.

Кассетный боеприпас от реактивной системы «Ураган» зарылся в землю, но так и не разорвался. Поселок украинские военные обстреливали из чего только могли.

Прямо в середину дороги был прилет мины: забор прошит осколками. За ним сгоревший дом. Пока здесь небезопасно, мирные жители поселок покинули. Осмотрев боеприпас, саперы решают уничтожить его на месте.

«В основном все на месте... Если мы уверены, что взрыватель не сработал, и можно выкрутить, то увозим. Но практически такого нет. На месте уничтожаем», - объяснил Никита.

Достаточно часто снаряды уничтожают по классике: с помощью накладного заряда. В его роли тротиловые шашки. Если есть риск разлета осколков, боеприпасы обкладывают мешками с песком. Этот снаряд и так достаточно глубоко в земле.

Сапер активировал огнепроводный шнур. Две минуты на то, чтобы отойти в укрытие, в качестве которого используют боевую машину. И вот, уничтожен очередной боеприпас. В поселке стало еще немного безопасней, разминирование продолжается.