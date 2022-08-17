Китайский эксперт считает, что разжигание конфликта выгодно Штатам, так как это позволяет усилить контроль над Европой.

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США не смогут обмануть международное сообщество, притворяясь невиновными в конфликте на Украине. Такое заявление сделал обозреватель «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь.

«Украинский кризис - это результат того, что американское правительство продолжало "подбрасывать дрова в костер", и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество», - пишет Линьлинь.

Он отметил роль решений НАТО в конфликте и сказал, что расширение альянса подтвердило законность опасений России. Таким образом, Штаты сами провоцировали РФ.

По словам эксперта, разжигание конфликта выгодно Вашингтону, так как это позволяет контролировать Европу, используя предпринимаемые Москвой ответные меры в качестве предлога.

Ранее Fox News показали результаты опроса, который показал недовольство американцев по поводу ситуации внутри государства. Семьдесят пять процентов опрошенных оказались не удовлетворены текущим положением дел в США.