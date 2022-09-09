В МО РФ сообщили о неудачных попытках атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

За минувшие сутки на данном направлении противник потерял три танка, четыре БМП и семь других бронированных машин, два пикапа с пулеметами и более 270 военнослужащих.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Украинские военные попытались провести атаки на Николаево-Криворожском направлении, но все они были отбиты. После нескольких неудачных попыток противник с потерями отступил, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области», - говорится в сообщении.

Представитель российского военного ведомства перечислил потери противника в живой силе и технике на Николаево-Криворожском направлении. Как утверждает Конашенков, только за сутки уничтожены более 270 украинских военнослужащих, три танка, четыре БМП и семь других бронированных машин, два пикапа с пулеметами.

Он также отчитался о боевой работе ВКС России. В результате ударов поражены пункты управления нацформирования «Кракен» в Харьковской области и мехбригады в ДНР. Украинская сторона потеряла 50 бойцов и недосчиталась 16 единиц военной техники и автомобилей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов