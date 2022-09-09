После двух дней поисков в Ростовской области обнаружили труп 14-летней школьницы

Как сообщает СК РФ, позавчера утром девочка из хутора Прохоровка пошла в школу, но домой не вернулась.

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На окраине села Прохоровка Ростовской области нашли труп 14-летней школьницы, которую искали в течение двух дней. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Как отмечает ведомство, позавчера утром девочка из хутора Прохоровка пошла в школу, но домой не вернулась. В населенном пункте были организованы поисково-спасательные мероприятия, Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

«В лесополосе, расположенной на окраине села Прохоровка Красносулинского района, обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти», - сказано в сообщении.

По подозрению в убийстве был задержан 34-летний местный житель.

Ранее в столичном главке СК РФ сообщили, что в Новой Москве мужчина застрелил женщину, гулявшую в собакой. По данному факту возбуждено уголовное дело. По данным следствия, у деревни Троица поселения Вороновское было обнаружено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в области головы.