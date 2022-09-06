В Новой Москве мужчина застрелил гулявшую с собакой женщину
В понедельник вечером в Новой Москве мужчина застрелил женщину, гулявшую в собакой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщили в столичном главке СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")», - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, у деревни Троица поселения Вороновское обнаружено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в области головы. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.
Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Также устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.
Напомним, недавно в Павловском Посаде под Москвой мужчина убил двух человек. Злоумышленник сам пришел в полицию.