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Раненым участникам спецоперации вручили сертификаты на жилье и госнаграды

15:05 09.09.2022
Соответствующие документы получили более 60 человек.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Участникам спецоперации на Украине вручили жилищные сертификаты. Обладателями свидетельств на получение новых квартир стали бойцы, которые проходят реабилитацию в центре, созданном на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского в Москве. Соответствующие документы получили более 60 человек.

Также военнослужащие получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды. Пострадавших в зоне боевых действий в этом центре не только лечат, но и готовят по новым специальностям. Пройдя переподготовку, они смогут продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрий Бобров передал слова благодарности от министра обороны РФ Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга. В мероприятии также принял участие врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - отметил он.

О программе дальнейшей реабилитации военнослужащих рассказал замначальника Главного военно-медицинского управления Александр Серговенцев.

«В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проведен курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разработана индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости», - сказал он.

Военнослужащим, окончившим курсы, вручены удостоверения о повышении квалификации, жилищное извещение, воинские звания и удостоверения «Ветерана боевых действий», а также 28 государственных наград, в числе которых 16 орденов Мужества, шесть медалей «За отвагу», две медали Жукова, три медали Суворова и орден «За заслуги перед отечеством» II степени с мечами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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