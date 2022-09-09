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Минобороны России доставит в Донбасс 30 тонн гуманитарного груза

15:09 09.09.2022
В рамках гуманитарной акции «Щит добра», проходящей при поддержке МО РФ и ЦСКА, были собраны вещи первой необходимости - от продуктов и средств гигиены до антисептиков и постельных принадлежностей. 
Минобороны России доставит в Донбасс 30 тонн гуманитарного груза
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России доставит в Донбасс 30 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

В отправке гуманитарной помощи сегодня принял участие начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артем Громов. Гуманитарную помощь доставили на аэродром Чкаловский тремя грузовиками. После этого груз доставят в республики Донбасса самолетами военно-транспортной авиации. 

«На протяжении двух недель собрано 30 тонн товаров первой необходимости - продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены. Более 10 регионов России оказали поддержку в сборе гуманитарной помощи в рамках акции», - заявил Громов.

В рамках гуманитарной акции «Щит добра», проходящей при поддержке МО РФ и ЦСКА, были собраны вещи первой необходимости - от продуктов и средств гигиены до антисептиков и постельных принадлежностей. 

В 30 тонн груза вошли 36 тысяч влажных салфеток, 9 720 упаковок кофе, 1 722 5-литровых бутылок с растительным маслом, 300 матрасов, 300 аккумуляторов, более 300 футболок, 475 батареек, 1 465 тюбиков зубной пасты и щетки, 1 490 единиц крем-мыла для рук, а также 17 генераторов и бензопил.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры переброски войск на Харьковское направление.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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