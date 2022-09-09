В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Пентагоне заявили, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

Максим Крюков
14:34 09.09.2022
Кроме того, глава американского оборонного ведомства заявил, что в настоящий момент опасно делать какие-либо предсказания по поводу возможных сроков окончания конфликта на Украине.
В Пентагоне заявили, что НАТО не ищет конфронтации с Россией
© Фото: Wikimedia
Читайте нас на:

НАТО не ищет конфронтации с Россией и не угрожает ей, хотя РФ неоднократно указывала на агрессивный характер Североатлантического блока и его нацеленность на конфликт. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Честно скажу, НАТО не ищет конфронтации с Россией, не угрожает России, но наш оборонительный союз будет защищать каждый дюйм территории альянса», - сказал он во время встречи с главой Минобороны Чехии Яной Черноховой, которая проходила в Праге.

Глава американского оборонного ведомства заявил, что в настоящий момент опасно делать какие-либо предсказания по поводу возможных сроков окончания конфликта на Украине.

«Всегда опасно делать какие-то предсказания... и поэтому, я думаю, опять же, нашей целью сейчас является поддержка Украины», - добавил Остин.

Соединенные Штаты будут оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется, сказал Остин, отвечая на вопрос о поставках Киеву дальнобойного вооружения, в том числе боеприпасы к РСЗО HIMARS.

Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на сумму 675 млн долларов, в который войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы и снаряды к ним, а также высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).

Помимо этого, на Украину доставят 100 бронированных высокомобильных многоцелевых транспортных средств (HMMWV), полтора миллиона патронов, более 5 000 противотанковых систем, 1 000 155-миллиметровых противотанковых снарядов (RAAM), 50 бронированных транспортных средств медицинского назначения, дополнительную амуницию и оружие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:31 В стране и мире
В ЕС окончательно утвердили приостановку упрощенного визового режима с Россией
11:14 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что рассматривается вопрос о введении виз для граждан Украины
11:01 В стране и мире
Румынский тральщик получил пробоину от мины в Черном море
09:01 В стране и мире
В регионах России началось трехдневное голосование на выборах
06:59 В стране и мире
Новый закон КНДР о ядерном оружии предусматривает автоматический удар в случае нападения
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.