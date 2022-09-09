В Пентагоне заявили, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

Кроме того, глава американского оборонного ведомства заявил, что в настоящий момент опасно делать какие-либо предсказания по поводу возможных сроков окончания конфликта на Украине.

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НАТО не ищет конфронтации с Россией и не угрожает ей, хотя РФ неоднократно указывала на агрессивный характер Североатлантического блока и его нацеленность на конфликт. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Честно скажу, НАТО не ищет конфронтации с Россией, не угрожает России, но наш оборонительный союз будет защищать каждый дюйм территории альянса», - сказал он во время встречи с главой Минобороны Чехии Яной Черноховой, которая проходила в Праге.

Глава американского оборонного ведомства заявил, что в настоящий момент опасно делать какие-либо предсказания по поводу возможных сроков окончания конфликта на Украине.

«Всегда опасно делать какие-то предсказания... и поэтому, я думаю, опять же, нашей целью сейчас является поддержка Украины», - добавил Остин.

Соединенные Штаты будут оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется, сказал Остин, отвечая на вопрос о поставках Киеву дальнобойного вооружения, в том числе боеприпасы к РСЗО HIMARS.

Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на сумму 675 млн долларов, в который войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы и снаряды к ним, а также высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).

Помимо этого, на Украину доставят 100 бронированных высокомобильных многоцелевых транспортных средств (HMMWV), полтора миллиона патронов, более 5 000 противотанковых систем, 1 000 155-миллиметровых противотанковых снарядов (RAAM), 50 бронированных транспортных средств медицинского назначения, дополнительную амуницию и оружие.