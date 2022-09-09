Глава ведомства подчеркнул, что для того, чтобы вести переговорный процесс, необходимо желание обеих сторон.

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Глава австрийского министерства иностранных дел Александер Шалленберг в ходе беседы с изданием Wiener Zeitung не исключил возможности постепенной отмены антироссийских экономических рестрикций и прочих санкций.

«Санкции - гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха», - сказал дипломат.

Кроме того, он подчеркнул, что для того, чтобы вести переговорный процесс, необходимо желание обеих сторон. Шалленберг добавил, что Австрия готова стать той площадкой, которые позволит достичь компромисса.

Утром 24 февраля Россия начала СВО по защите Донбасса. Цели спецоперации - освободить ЛНР и ДНР, население которых подвергалось геноциду со стороны киевского режима, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против экономические санкции.

В частности, сегодня в Европейском окончательно утвердили приостановку упрощенного визового режима с Россией. Такая мера начнет действовать с понедельника, 12 сентября.