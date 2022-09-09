В Подмосковье загорелся ангар мебельного комбината

К ликвидации огня привлекли 23 единицы техники и 80 человек.

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В пятницу днем в подмосковном Сергиевом Посаде произошел крупный пожар площадью две тысячи квадратных метров. Как сообщает ТАСС, загорелся ангар на территории мебельного комбината.

К ликвидации огня привлекли 23 единицы техники и 80 человек. Эвакуированы 12 человек. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Причина возгорания в данный момент неизвестна. Также не сообщается о пострадавших.

Напомним, недавно произошел крупный пожар на рынке «Людмила» в городе Волжский Волгоградской области. Причиной возгорания стало нарушение требований безопасности при сварочных работах.