Свидетельница по новому делу «скопинского маньяка» пряталась за шкафом у него в гостях

В связи с этим ему заменили домашний арест на заключение под стражу. Общение со свидетельницей было классифицировано как нарушение домашнего ареста.

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Свидетельница по новому уголовному делу, с которой общался Виктор Мохов, больше известный как «скопинский маньяк», спряталась у него дома за шкафом, когда к нему с проверкой пришли правоохранители. Об этом стало известно на заседании суда.

В связи с этим ему заменили домашний арест на заключение под стражу. Общение со свидетельницей было классифицировано как нарушение домашнего ареста.

«Была у меня не больше 15 минут. Материалы уголовного дела мы не обсуждали... И вдруг пришли сотрудники полиции с проверкой. Она схоронилась за шкаф», - рассказал Мохов.

Кроме того, по вопросу выхода в Сеть, что также является нарушением, он объяснил, что один раз написал родственнице, отвечая на ее вопрос о том, как у него дела.

Ранее стало известно, что на «скопинского маньяка» завели новое уголовное дело. Он подозревается в сокрытии убийства мужчины. Ситуация произошла 2 августа. По данным следствия, знакомый Мохова во время пьяной перепалки ударил мужчину локтем в шею, после чего тот умер. Мохов помог спрятать тело.