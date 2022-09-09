Еврокомиссар рассказала, кому будет разрешено въезжать из России в ЕС

По ее словам, в пятницу Евросовет должен принять ее предложение о полной заморозке туристических виз граждан РФ.

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Европейский союз разрешит въезд российским гражданам по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», - сказала она во время своего визита на финско-российскую границу на КПП Нуйямаа (Брусничное).

По словам еврокомиссара, в пятницу Евросовет должен принять ее предложение о полной заморозке туристических виз граждан РФ. Йоханссон добавила, что со следующей недели въезд в страны Евросоюза из России будет разрешен только людям, у которых есть гуманитарная причина для поездки в европейские страны или имеющим семью в странах - членах ЕС.

Замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что за такие заявления европейским политикам «придется отвечать», подчеркнув, что Москва считает подобные предложения проявлением шовинизма.

Накануне эксперт по туризму заявил, что визовый сбор для граждан России может повыситься в три раза, так как сложность и продолжительность оформления шенгенской визы возрастут. По его словам, вероятность того, что европейские государства, прежде всего страны Прибалтики, будут приостанавливать или аннулировать визы граждан России, составляет более 80%.