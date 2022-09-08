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Эксперт рассказал, во сколько раз вырастет визовый сбор для граждан России

Максим Крюков
11:01 08.09.2022
По его словам, это связано с тем, что сложность и продолжительность оформления шенгенской визы возрастут.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Вероятность того, что европейские государства, прежде всего страны Прибалтики, будут приостанавливать или аннулировать визы граждан России, составляет более 80%. Об этом «Звезде» рассказал эксперт по туризму, преподаватель кафедры туризма Балтийской академии туризма и предпринимательства Николай Мельник.

«Есть вероятность, что визы могут быть приостановлены, тем более опыт данный мы уже имеем. У нас очень хорошо с этим опытом справляется Эстония, которая уже аннулирует визы, выданные россиянам, и не пускает граждан России на свою территорию, поэтому вероятность того, что и другие страны, прежде всего страны Прибалтики, приостановят и аннулируют визы, выданные их консульствами, есть. Вероятность этого - более 80%», - сказал он.

Мельник добавил, что разрешительные документы будут выдавать трем категориям: визы гражданам первой степени родства (родители и дети), рабочие визы (для ведения бизнеса и поиска работы), а также учебные визы. Также, по его словам, стоит рассматривать вариант с лечебной визой, но она будет выдаваться только при тщательной проверке всех документов.

Кроме того, он отметил, что визовый сбор может повыситься в три раза, так как сложность и продолжительность оформления шенгенской визы возрастут.

Ранее «Звезда» рассказала, чем обернется для ЕС и РФ решение Прибалтики запретить въезд для россиян. Официально о запрете на въезд жителям России и Белоруссии в прибалтийские страны объявят в ближайшее время. При этом российская сторона зеркально отвечать не будет, об этом накануне еще раз заявил Владимир Путин.

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