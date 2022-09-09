Еврокомиссия предложила выделить Украине пять миллиардов евро
Европарламент проголосует на следующей неделе.
© Фото: Diliff, Wikimrdia
На следующей неделе Европарламент проголосует по предложению Еврокомиссии выделить пять миллиардов евро Украине. Об этом в пятницу сообщила заместитель официального представителя ЕП Дельфин Коляр.
«Во вторник парламент проголосует по вопросу использования срочной процедуры для выделения новой макрофинансовой помощи в пять миллиардов евро. В случае утверждения срочной процедуры само голосование по вопросу будет проведено позже на следующей неделе», - сказала Дельфин Коляр.
Напомним, накануне президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов. Предполагается, что в поставку Киеву войдут боеприпасы для HIMARS.
Также Украине передадут транспортные средства и другое оборудование.