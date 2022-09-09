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В Кремле объяснили, почему Путин был в военной куртке на учениях «Восток-2022»

Максим Крюков
12:41 09.09.2022
По словам Дмитрия Пескова, единственная преследуемая цель - защититься от холода и дождя.
В Кремле объяснили, почему Путин был в военной куртке на учениях «Восток-2022»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин надел военную куртку во время своего визита на стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», так как в тот день было холодно. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент не был в военной форме, он надел военную куртку. А связано это с тем, что было очень холодно и шел ливень», - сказал он.

По словам представителя Кремля, единственная преследуемая цель - защититься от холода и дождя.

Напомним, глава государства прибыл на полигон «Сергеевский» в Приморском крае 6 сентября, где проводилась финальная часть масштабных военных учений «Восток-2022». Владимир Путин ознакомился с ходом СКШУ, которые прошли с войсками Восточного военного округа (ВВО) под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

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