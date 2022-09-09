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В результате сильных пожаров Калифорнию накрыл «ядерный» гриб

Максим Крюков
12:32 09.09.2022
На опубликованных кадрах виден сильный дым, который очень напоминает ядерный гриб, распространяющийся на несколько километров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Южную Калифорнию охватили сильные пожары на площади почти в 100 квадратных километров. В результате стихии пострадали два человека и как минимум 11 строений. Кроме того, более 18 тысяч домов оказались под угрозой. Об этом пишет Associated Press.

На опубликованных кадрах виден сильный дым, который очень напоминает ядерный гриб, распространяющийся на несколько километров.

По данным агентства, причиной лесных пожаров стала сильная жара и засуха. Тысячи жителей горных поселков пришлось эвакуировать. Сообщается, что к настоящему моменту сотрудникам экстренных служб удалось локализовать возгорание лишь на 5% территории.

Ранее стало известно, что в результате лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана десять человек получили травмы и ожоги. Согласно данным МЧС республики, площадь пожаров превысила 9,4 тысячи гектаров.

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