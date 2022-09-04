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Десять человек пострадали в результате лесных пожаров на севере Казахстана

Игнат Далакян
07:21 04.09.2022
Согласно данным МЧС республики, площадь пожаров превысила 9,4 тысячи гектаров.
Десять человек пострадали в результате лесных пожаров на севере Казахстана
© Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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В результате лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана десять человек получили травмы и ожоги. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек, в том числе пять (местных жителей - прим. ред.), включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата (администрация - прим. ред), три сотрудника МЧС», - передает ТАСС сообщение ведомства.

По последним данным МЧС республики, площадь пожаров превысила 9,4 тысячи гектаров. Более 1,8 тысяч местных жителей эвакуировано, а огонь уничтожил и повредил 108 строений, как сообщает ведомство.

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