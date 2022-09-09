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FT: не менее 10 стран ЕС выступают против введения «потолка» цен на газ из РФ

Анна Назайкина
11:25 09.09.2022
Утверждается, что некоторые страны опасаются «эффекта домино», если Россия не будет поставлять газ в некоторые государства. Эти риски связаны с сильной экономической взаимозависимостью стран ЕС.
FT: не менее 10 стран ЕС выступают против введения «потолка» цен на газ из РФ
© Фото: Газпром
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Как минимум десять государств-участников Европейского союза возражают против идеи ввести предельную цену на газ России. Эти страны боятся, что в таком случае Москва перестанет поставлять голубое топливо, пишет Financial Times, ссылаясь на представителей властей ЕС.

«По словам официальных лиц, среди стран, возражающих против предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен одобрить "потолок" цен на российский газовый импорт, присутствуют Италия, Польша и Греция», - говорится в материале.

Как заявил неназванный представитель Союза, некоторые страны опасаются «эффекта домино», если Россия не будет поставлять газ в некоторые государства. Эти риски связаны с сильной экономической взаимозависимостью стран ЕС.

В материале также утверждается, что предложение о предельных цена на энергоносители, скорее всего, могут рассмотреть сегодня на внеочередном Совете Европейского союза по энергетике.

Ранее глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен представила комплекс мер по борьбе с энергетическим кризисом. В частности, ЕС было предложено установить «потолок» цен на газ из России.

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